Matinée de sensibilisation à Mons: maladies cardiovasculaires et troubles du sommeil

Ce mardi 20 septembre 2022, de 9h à 13h, les services de cardiologie et de pneumologie du CHU Ambroise Paré organisent une matinée de sensibilisation dans le hall d’entrée de l’hôpital montois et ce, dans le cadre de la semaine du cœur.

Selon la Ligue cardiologique belge, les maladies cardiovasculaires représentent l’une des causes principales de mortalité en Belgique avec plus de 30.000 victimes par an.

Bien dormir

Le sommeil est un besoin vital pour l’être humain car il lui permet de régénérer toutes les fonctions indispensables au fonctionnement de son organisme. Souffrir d’une mauvaise qualité de sommeil impacte donc l’état de santé général des individus ! Par exemple, les personnes atteintes du syndrome d’apnées du sommeil (SAS) ont cinq fois plus de risques de développer une maladie coronarienne. Il est donc essentiel de prendre soin de son sommeil.

Ces apnées sont caractérisées par l’arrêt transitoire de la respiration durant le sommeil (+ de 10 secondes chez les adultes et 8 chez les enfants).

À chaque épisode, le taux d’oxygène dans le sang chute et provoque des éveils ou des micro-éveils « d’urgence » permettant la réouverture des voies aériennes supérieures. Ces apnées provoquent donc une détérioration de la qualité du sommeil et l’installation progressive de complications cardiovasculaires.

D’autres complications peuvent également survenir à cause d’une mauvaise qualité de sommeil : insomnie, troubles du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle ou pulmonaire ainsi que des accidents vasculaires cérébraux. Bien qu’une consultation médicale est toujours recommandée, il existe une méthode simple pour détecter les éventuels troubles du sommeil : la méthode STOP-BANG.

La méthode STOP-BANG. - D.R.

À l’aide de huit questions, il est possible d’évaluer le risque de souffrir ou de développer des apnées. Si au moins trois critères sont positifs, un diagnostic plus précis doit être posé notamment à l’aide d’une polysomnographie (étude du sommeil).

Envie d’en savoir plus ?

Rendez-vous le mardi 20 septembre, de 9h à 13h pour en savoir plus sur le sujet !