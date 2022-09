Action des travailleurs de bpost à Mons en soutien aux techniciennes de surface

Un piquet de grève a été installé samedi matin à la rue de l’Orbette à Mons par les travailleurs de bpost non loin du centre de distribution de Mons, a constaté l’agence Belga.

L’action de blocage a eu un impact sur la distribution des colis dans la région de Mons et de Boussu. « L’objectif de cette action de soutien aux techniciennes de surface avait pour but d’encore protester contre les nouvelles normes de travail qui seront imposées aux travailleuses, soit une augmentation de plus de 60 % de leur productivité », a indiqué Luc Vanhaverbeke, de la CSC Transcom. Des actions similaires ont déjà été menées à Boussu, Tournai et Soignies.

« L’entreprise demande une augmentation du rythme de travail dans les bureaux, soit 40 minutes de nettoyage par bureau au lieu de deux heures, ce qui est inacceptable. Le piquet de grève a été levé dès l’annonce par la direction d’une rencontre avec les représentants des travailleurs mardi dans le but de trouver une solution acceptable », souligne le syndicaliste.

La distribution des colis dans les zones concernées a été retardée d’une heure.