Du changement pour les commissariats de proximité de la police des Hauts-Pays

La zone de police des Hauts-Pays annonce du changement pour ses quatre commissariats de proximité. Leurs horaires sont modifiés.

La zone de police des Hauts-Pays a annoncé du changement pour ses commissariats de proximité. « Afin de permettre à nos équipes une présence plus accrue sur le terrain, les horaires de nos commissariats de proximité ont été adaptés », a expliqué la zone sur les réseaux sociaux.

Voici désormais les nouveaux horaires des quatre commissariats de la zone de police des Hauts-Pays :

- Dour : de 8 à 12h et de 13 à 17h du lundi au vendredi mais le commissariat est fermé le mercredi.

- Honnelles : de 8 à 12h et de 13 à 17h du lundi au vendredi mais le commissariat est fermé le mardi et jeudi.

- Quiévrain : de 8 à 12h le lundi, mercredi et vendredi et de 13 à 17h le mardi et jeudi.

- Hensies : de 8 à 12h du lundi au vendredi.

Les nouveaux horaires. - Facebook / Police des Hauts-Pays

La police locale précise que l’accueil téléphonique et sur rendez-vous est assuré du lundi au vendredi de 8 à 12h et de 13 à 17h.

« En cas d’urgence, formez le 101 », conclut la zone de police.