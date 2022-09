Nationale 1: le statut du RFB a changé (+ les notes des joueurs)

Seul leader et vainqueur de l’Olympic une semaine plus tôt, le RFB est perçu différemment. Plus que jamais, ceci implique de la rigueur défensive et la nécessité de faire sauter le verrou de blocs compacts...

****** ******* * ********* * *** **** * *** ***** ****** *** ********* ****** *** ***** ****** *** * ******** *********** ********** ******* ****** ***** **** ******* ****** ******** ****** **** ********* *********** **** ********* ********** **************** ******** *********** **** ********* ********** ****** ********* ***** **** ******* ****** *********** ******** **** ********** ***** **** ******** ******* ***** ***** * ********** ******* * ** ******* ** ******** ** *** ** *********** * ****** ** ********** ***** ** ** *********** **** ***** ********* ** ***** ********** ******** ** ****** ********** ** **** ** ******** ** ****** **** *********** ** ************ ******* *** ******* **** ******** *** ***** *** *** ************ ** *** **** ****** ** ******* **** ** ** ********* ***** ********** **** *** ******* ** ******* ******** *** *** ******** ********** ******* ******* ** *************** ******* ***** ********** *** ******* ******** ******* * ********* ** ***** ** *********** ** *** ** * ******* ** ****** ******** ************ ******* *** *** *********** ******** ***** **** ***** *** ******** ****** ****** ** ******* *** **** ***** ****** ** ****** ** ********** *** ******* ****** ***************** *** ********** **** **** ***** ******* *** **** ****** *** ******* ** ******************* Lire aussi N1: vainqueur de Tirlemont, le RFB est un leader reçu 5 sur 5! (+ vidéos) ****** **** ********** ************ ***** ******* **** ** **** ******* *** ** ********* ********* ***** ** ** ******** ** ****** ** ********** *** ** ****** *** ************************ ******* ***** *** *** *** ******* ** ** **** ****** **** ****** ** ******* ************ ** ****** ** ******* ** ********** ** ***** ******** ** **** **************** ******** ** ***** ******* ******** ************ ***** ******** ***** ******* ** ** **** ***** ********** ** ********* ** **** ** ****** ********* ** ************* ********* ********** *** ** **************** ** ***** **** *********** *** ********** ** ** ******* ******* *** ***** ****** ******** ************* ********* *** **** ************ ******** ** ** ****** **** ** **** *** ***** ** ****** ***** ***** ******* *** ****** ** *** ************* ** ****** ** *** ***** ** ******* ***** *** ****** ** ******** **** ********** ** ********** ** ********** *** ***** ******* ***** ** ***** ***** ** ******* ************ *********** *** **** ******* ********** ***** ************** ******** ******** ********** ** *********** ** ** ********* ********** *** ***** *** *** ************** ***** *** **** ******* *** ******** ** ******* **** **** ****** ******* ******* **** ** ***** ***** ****** ****** *** ******* *** ****** **** ********** **** **** ****** ** ****** ** ************ ** ***** ** ******* * ** ****** ** ******** ***** *** ** ** ***** *********** *** **** ************** ************** ******* ************* ** ** ******* ****** *** ****** **** ******* *** *** ********* **** ******* *** ********** ** ******** ** **** **** ***** ** ********* **** ***** ********* ***************** ************ ***** ** *** ******* *** *** ************* ** ******** ******** ********** *** ********* ***** ************ ** ******* *** ******* *** ************ ******* **** ** *** ** ********* ** ****** ************ ***** ** **** *********** *** *********** **** ** ****** ******* ***** ********** **** **** ******* ***************** ** ************* *** ***** **** ** *** *********** ******** ********* *** ** *** *********** ** **** ** ***** **** *** ******* ***** **** ***** ******* ** ******** ********* ****** Megan Laurent, venu du banc pour faire la différence *** ****** ********** ** ** ****** ****** *** ** ***** **** ***** ******** **** ****** **** ** ******** ******** ******** ******* ********* ******** ***** ** ******** **** ********* ***** ** * * *** ******* ** ***** ************** ** ****** *** * ********** *** ** ***** ***** ***** ** ***** **** ** *********************** ********** ***** ********* ** ********* ** ***** ** ** ******** *** ************ ** ***** ******** *** ****** *** * ****** ** ********* ** ***** ** ****** ** ** **** ***** **** ******** ** ************* ********* ****** ******** ************ ****** **** ** *** ***** ** ** ****** ** ****** ** ***** *** **** ** ******* *************** ********** *** ********* ******* *** ***** ****** *********** ****************** ******* ** *********** ******** ***** ** ******** ********** *** *** ***** ** ***** ****** ****** ********** *** ** *********** ** **** ** ************ **** *************** ***** ******** ** ****** ** ****** ** *********** ** ***** ** ************ **** ***** ** ****** ** *** ** ****** ******* *** ***** *********************** ****** Mpati et Chevalier ne se sont pas «contentés» de marquer! * ************** ***** ***** ******** *** **** ******** ******* *** ** ****** ** ******** ***** ************** * ***************** * ****** ********** ** ** **** ********* ** ********* ****** *** ********** *** **** ********** ****** *** **************** *** ***** ****** ************ *** ** *********** ** ** ********* ****** ** ********** **** ******** ** * ***** ** ******* **** ** ********* ***** **** *** ****** * ************* * ****** ***** ** ******* ****** ** **** ******* ***** ******* * ******** **** ** **** ********** *** ************ ** * **** **** **** *** ******** ********** ******** *** ******** *********** ** ******** ** ****** ************** **** ********* ** *** *** ******* ************ ****** ********* ** *** **** ** **************** *** ************ ********* ********* **** ** ******** *** ***** * ****** ** ****** ** **** *** ************ ******** **** ** **** ************* *** ******** ****** ** ******* ** *********** **** ** ***** *** ******* *** ** **** ** **** * ************** *** ****** ** ********* **** *** ******* ****** ** *** ** ** ********** ****** *** ********* ******** *** ************* ** *** ****** ********* ** ******* * ************* **** ******** ******* ********** **** *** *********** **** ******* ** **** ** *** ********** ** ***** ******** **** *** ****************** * ***** ******** *********** **** ***** ** ***** ********* ******** ******* **** ***** * **************** ******** ** **** ***** *** ********** ** ********* ********* ******** ** ** ** **** *** *** *** ***** ********* ******* ****** ****** *************** *** ************ * ****** ****** ** ******* *** ** ******* ** ********** * ******** ****** ******* **** ** ************ **** ********** ** ******** ******