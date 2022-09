Alzheimer café à Mons: un moment d’échanges pour aborder sans tabou la maladie

Venez discuter avec les animatrices à l’occasion du premier Alzheimer Café de la saison ce mercredi 21 septembre de 14h à 16h au sein de la résidence service de la MRS du Bois d’Havré.

Le 21 septembre symbolise la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. Cette pathologie neurodégénérative touche une personne sur 20 à partir de 65 ans et une personne sur 5 après 85 ans. Elle cause des pertes de mémoire et des troubles du langage, de l’écriture ou encore du comportement. Soutenir les patients et leurs aidants est donc primordial.

L’espérance de vie ne cesse de s’allonger. D’ici 2030, on estime que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus excèdera celui de jeunes de moins de 15 ans ! « Le nombre de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ne va cesser d’augmenter ces prochaines années. Leur proposer une prise en charge globale est capital pour ralentir l’évolution de la maladie qui est toujours incurable à ce jour. Au CHU Ambroise Paré, nous proposons différents dispositifs », explique le Dr José-Antonio Elosegi, chef de service de neurologie de l’hôpital montois.

Des moments d’échanges

En complément à la prise en charge réalisée en milieu hospitalier, la Ligue Alzheimer est notamment à l’initiative de la création des « Alzheimer Café ». Ces derniers, éparpillés dans toute la Wallonie et animés par un réseau de partenaires, permettent de créer des moments d’échanges entre les patients, leurs aidants et les professionnels de la santé. « L’objectif de ces rencontres est de pouvoir aborder la maladie sous tous ses angles et sans tabou. Organisés chaque mois et accessibles gratuitement, ils représentent un outil supplémentaire pour les patients et leurs familles. En les écoutant, nous les soutenons et pouvons aussi les orienter vers d’autres ressources en fonction de leurs besoins » précisent Laura Dehon et Séverine Parizel, animatrices de l’antenne montoise de l’Alzheimer café et ergothérapeutes au sein de la MRS du Bois d’Havré.

L’agenda de l’Alzheimer Café montois

Entrée libre tous les troisièmes mercredis du mois, de 14h00 à 16h00 (hors vacances scolaires). Plus d’infos via le 065/73.65.25 ou ergo.kine@cpas.mons.be

– Le 21 septembre

– Le 19 octobre

– Le 16 novembre

– Le 21 décembre

– Le 18 janvier

– Le 15 février

– Le 15 mars

– Le 19 avril

– Le 17 mai

– Le 21 juin

En complément, une conférence, réalisée en partenariat entre le service de gériatrie du CHU Ambroise Paré et la Ligue Azheimer aura lieu le 5 octobre prochain de 20h à 22h au Centre de formation, Formehos. Elle aura pour thème l’accompagnement de la personne atteinte de démence et de son aidant et sera donnée par le Dr Carole Almpanis, chef de service de gériatrie et Morgane Delbruyère, neuropsychologue au CHU Ambroise Paré. Entrée libre mais inscription obligatoire via

https ://alzheimer.be/nos-activites/conferences/cycles-de-conferences/

En pratique

Premier Alzheimer Café le mercredi 21 septembre de 14h à 16h au sein de la Résidence service de la MRS du Bois d’Havré. Afin d’assurer un entretien de qualité, merci de confirmer votre présence à l’adresse kevin.baes@hap.be

Adresse : Chemin de la Cure d’Air, 19 à Havré.