Borinage: 23 personnes contrôlées conduisaient sous influence…

La zone de police boraine a mené des contrôles durant la nuit de samedi à dimanche à Frameries et Saint-Ghislain.

Le service Circulation routière de la police boraine a mené, dans la nuit de samedi à dimanche, une opération de contrôle visant la conduite sous influence.

Lire aussi La police boraine a contrôlé 67 véhicules: drogue et nunchaku saisis

Les contrôles étaient effectués sur la RN547 à Saint-Ghislain et sur la route de Bavay à Frameries. En tout, la police boraine a constaté 23 conduites sous influence : 19 personnes étaient au-dessus du seuil d’alcool autorisé et 4 personnes étaient positives aux stupéfiants au volant. Les « sanctions » sont donc tombées : 8 retraits immédiats du permis de conduire pour 15 jours, 3 véhicules immobilisés, 3 p.-v. pour détention de stupéfiants et 26 p.-v. pour diverses infractions de roulage (assurance, contrôle technique, non-port de la ceinture…)

Le service des taxes était également présent, le montant total des taxes réclamées s’élève à 4.800 €.