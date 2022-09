Le 33e Beatles Day célébrera les «Fab Four» le 24 septembre au Lotto Mons Expo

La 33e édition de l’événement montois se déroulera le 24 septembre au Lotto Mons Expo. Pour rappel, il a été créé en 1987 par quatre passionnés des Beatles pour rendre hommage aux « Fab Four ».

Un vent de Liverpool souffle chaque année sur Mons, au début de l’automne, à l’occasion du Beatles Day.

Les organisateurs de l’événement annoncent des concerts non-stop de midi à minuit par des « tribute bands » internationaux qui revisitent le répertoire des Beatles. Les fans pourront également s’intéresser à un marché de collectionneurs, à une foire aux vinyles, des expositions thématiques, des conférences… Plusieurs invités sont également attendus, notamment Dave Harries, ingénieur du son ayant travaillé sur plusieurs albums des Beatles.

Les concerts seront assurés, entre autres, par les Néerlandais « One After 909 », les Français « The Scarabians » et « Beatles History », les Britanniques « Hamburg Beat » et « Just Beatles », les Belges « The Soundbirds » et Antoine Goudeseune.

Les portes du Beatles Day seront ouvertes au public le 24 septembre dès 10 heures.