Mons: la distribution des conteneurs à papiers et cartons a commencé

Un conteneur à cartons et papiers par ménage! - E.G.

Les habitants de Nimy ont reçu cette semaine leur conteneur à papiers et cartons. Une première distribution qui va se poursuivre dans tous les villages du grand Mons. Les habitants ne pourront par contre pas tout de suite l’utiliser.

Le changement de système de collecte des immondices à Mons approche : c’est le 7 novembre prochain ! À partir de cette date, le système de collecte des immondices à Mons et dans tous ses villages change pour rejoindre celui déjà mis en place à Quévy et à Frameries.

Hygea fait livrer les nouveaux conteneurs à cartons. - E.G.

D’abord Nimy puis les autres villages. - E.G.

C’est pourquoi l’intercommunale Hygea a commencé à distribuer les conteneurs individuels aux habitants. Il sera obligatoire d’y mettre les papiers et cartons. Les citoyens mettront ensuite leur conteneur devant chez eux une fois par mois, plutôt que les cartons directement sur la rue.

Chaque ménage reçoit donc une grande poubelle noire de 240 litres (ou plus petite s’il en a fait la demande). Les papiers-cartons seront collectés une fois par mois. Il est demandé de ne présenter la poubelle que lorsqu’elle est remplie. Si vous désirez changer la contenance du conteneur, c’est encore possible, mais c’est désormais payant. Il faut s’adresser directement à l’intercommunale.

Chaque ménage reçoit une poubelle. - E.G.

Nouveau système

En plus du changement concernant les papiers et cartons, un autre gros changement a lieu avec la modification du système de collecte : le sac des ordures ménagères se scinde en deux avec un sac vert pour les déchets organiques et un sac moka pour le reste.