Athlé: treize médailles nationales pour les clubs de Mons-Borinage

Les juniors et espoirs des clubs régionaux ont signé, le week-end dernier, une très belle fin de saison dans le cadre des championnats de Belgique de marteau à Tessenderlo, et des juniors et espoirs à Courtrai.

** ****** *** ************** *** ********** ****** *********** **** **** ****** ********** **** ********** ********** ** *** ** ******* **** *** ***** ** ************ ** * ************ *** ************ *** ******* ** *** ******** ** ********* ********** ** ******** ******** ** ****** ******* **** ** *** ** ****** ***** *** ** ********* ** ****** ** ******** ***** ** ***** ******* **** ** *** ** ****** ***** ******* ********** ******* ** ** ** ******** ******* ****** ****** * ***** ***** ** ***** ** ** ***** **** ** ****** ******* ******* ********** ******* **** *** ******** ****** ***** ******* ******* *** ** *** ******* ********* ******* **** ****** ** ** ***** ******* ********** ************* ****** ****** * ****** ** *** ***** ** *** ******* ******** ******** *** ********* ** **** **** ******** ** ****** **** ***** ************ **** *** ******** ***** *************** * ********** ** ***** ******** *** *** ******* ***** ******** ****** ****** ****** ***** * ********** ********** *** *** ******* ******** ******* ** ** ****** *** *** ******* ******** ** **** ****** ******** **** *** ********* ** *** ***** ********* ***** *** *** ******* ********* ****** *** **** *** ******** ** *** ***** *** *** ******* ******* ** ** *** *** *** ******* ******* ** ******* ******** ***** *** ** ** ***** ** ****** ********** *** *** ******* ***** ******** ****** **** ******** **** *** ***** ** ********* ** ********** **** ********** ** ******* **** ****** ******** *** *** ******* ***** ******* ******* ** **** ***** ******** *** *** ******* ***** ******* ******** ******** * ********** ****** ** *** ***** *** *** ******* ******** ** ********* ****** ** ** ***** ** **** ******* ** ******* ******* ******** *** ** ** ** ****** ** **** ********* ** *********** ******* *** *** ******* ********* ***** ** ******** ****** ** *** ** ** ** ****** ** ************ ******* ** ** ***** ***** *** ***** ******* ******** ********* ***** ** ******** ******* **** *** ******* ****** ******* ******* ** ***** ***** ** **** ********* ** ** ** ** *** ******* ********* ***** ** ******** ****** ******** ** ******* ** *** *** ****** ******** ** ******* ** *********** ** ** **** ** **** ***** **** ********** ** ******** ******* **** ** ***** *** ************ ** ******** ** ** ********** *** *** ***** ********** ** ************ *** ****** ******** ******* *** ******* ** ******** ************* ****** ********** * ********** ** ***** ******** ** ********* **** ** *** ** ****** ******** ******** ******* ******** ** **** *** ******* ******** ***** ****** ******* ****** ** ** **** **** *** ****** ******** **** ****** *********** ********* **** *** ********* ****** ******** ** ***** ** * *********** *** ********** ********** ** ******* ************* **** *** ******* ******* ** ** ********* *** ***** **** *** ****** ******** ******** **** * ********** ** ****** **** *** ******** ******** ***** *** ******* **** **** *** ******** ******** ** ******** ****** *** ** ** ** ****** *********** ***** ** ******* ****** **** *** ********* ****** ***** *** ******* ***** *** ** ** ***** ** ****** ***** ** ********* ******** ******** Athlé: «J’ai réalisé de belles choses en 2022», juge la Montoise Vanderelst Nouveau record de Belgique du mile au Van Damme! - News Élise Vanderelst titre un bilan un peu mitigé de sa saison 2022. Ses deux éliminations en séries des championnats internationaux de l’été ne peuvent occulter son excellent Mémorial Van Damme, ni son record national du mile. ********** **** *** ****** ** ****** ************* ********** ********** **** ************ ******** ** **** *** ** ******* **** *** **** ****** ** **************** *** ******** ** *************** ** ****** ********** ****** **** ***** *** ***** ***** **** ********* ******* **** ****** ***** ***** ********* ** ****** ****** ** ***** ****** *********************** ******** ****** ********** *** *** ******** ******** ************ ** **** ****** ** ***** ****** ****** ** ******* ***** ************** **** * ********** ** ***** ******** *** ***** ******* ***** ** ******** *** ************ ** ***** ** ****** ** *** ************ ********** ** ******* **** ***** *** ****** ** *** *** ************** ******** ***** ******** ** ****** ** ******** ***** ******** ** ******* ** ******** * ********* ****** *** ****** ********* *** *** ******** ** ********* *********** ***** ** *********** ** ******** ****** ** **** * ******* ** ****** ** ******* ** ********** *** ******** ****** ** ********** *** ***** ******* ** ********* *** ***** ********* *** *** ** ** ************ ** ******* ****** ** ******** ** **** ** ******** ****** ** ****** *** ***** *********** ** **** ** ***** ******* ********* ***** ** ***** ** ** ***** ******* ********* ***** ** ****** ********** ******* *** *** *********************** **************** *** ****** ******* ****** ******* ********** ** ** *** ** ********* **** ** ** **** *** ******** ********** **** ** **************** ******** ******* *********** *********** ******** ** *********** ** **** *** **** ** ****** ** ** ** ********* ** ** ***** *** **** ********** ********** **** *** ********** ******** *** ******** *** **** ******* ** ********* *** ** ********** *** ************* **** ** **** *** ******** ** ** ****** *** **************** **** ******* ** ******* *** *** ********* ** ********* ** ***** *** ** ********* ***** ** ********* ******* ** ******* ****** ** ******* ********** **** ** ****** **** ****************** Lire aussi athletisme-pour-elise-vanderelst-une-annee-nest-pas-lautre *** **** *********** ** *** ** ****** ** ************ ** ***** *** ***** ** ****** ** ***** *** ***** *** ******** ** ********** ********** **** **** *********** ********** ** ****** *** **** ** ******* **** ** ***************** ** ************* *** *** ** *********** ** ************* ** *** ** *** ** *** ***** **** *** ******** ****** ** ** ****** *** ***** ******** ****** ** ******* ***** ******** ** ****** ** ***** ***** *** ** ******* ** ** *** ** ****** *********** ** ** ***** ******* **** **** ***** ** ** **** *** ** ***** ********* ** *** ***** ** *** ******** **** ** ******* ************ *** *** ****** *********** ** *** **** *** ** ******** **** ***** ***** ************** **** *** ***** ********* ** ***** ** ***** ******* ********** ** *** ********* ** ******** *** ****** ******* ** ** **** *** ****** ** ****** *********** *********** **** ** **** *** ****** ****** *** ***** ** ******************** ********* ** ***** **** ******* *** ******** ** *************** ** ************ ********* ********* ********** ** ******* ***** ***** ********* *** ** ************** ******* ********* *** ************ ********** ** **** *** ******* ** **** ********* ******** ** ***** ******** **** ******* *** ******** ** **************** ** ** ****** ** ** ****** ** ********** **** *** ****************** ****** ****** ** *** *********** ** *********** ********** ** ***** * **** ** ***** ********* ********** ** ***** ** ***** ****** ** ***** **** ********* *** ***** ** ***** ******** ***** ****** *** ***** ********* ** ********* ******* ** ******** ********* ** ***** **** ********** **** ******************* ** ****** **** **** ********* *** ** *********** ** ****** ********** ****** ** ********** ** ****** ********* **** ** ** ***** ***** ** **** **** ********* *** ** ******** ****** ****** ***** ** ******** ** ** *** ** ****** ** *** ****** ** ***** **** *** ******* **** ** **** **** *** *************** *** ************ ** ** ******** **** ** ** **** ************** ** *********** *** **** ** ***** ******* *** ***** ******* ********** ********** ******* ****** ******* ***** ****** ** *********