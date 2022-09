Voici enfin les panneaux tant attendus aux entrées de chaque village de Quévy!

Ils sont en train d’être installés, deux par village : des panneaux de bienvenue avec des photos aériennes. Mais leur mise en place n’a pas été simple...

Chaque village de l’entité de Quévy sera bientôt équipé d’arches de bienvenue agrémentées d’une photo aérienne. Il y en aura deux par village, à chaque entrée.

Quévy compte 10 villages : Asquillies, Aulnois, Blaregnies, Bougnies, Genly, Givry, Goegnies-Chaussée, Havay, Quévy-le-Grand et Quévy-le-Petit.

Ces panneaux se sont fait attendre. Cela faisait de nombreux mois, et même plus d’un an, qu’ils étaient entreposés au dépôt communal. Leur installation était toujours reportée, jusqu’à aujourd’hui.