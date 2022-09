Portes ouvertes à la caserne de Dour: deviens pompier volontaire

Un pompier volontaire sommeille en toi ? Le poste de secours de Dour ouvre ses portes ces 24 et 25 septembre à partir de 14h.

Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu as toujours regardé passer les camions rouges avec admiration ? Mais tu t’es toujours dit que ce n’était pas fait pour toi ?

La zone de secours Hainaut Centre lance une campagne de recrutement qui s’adresse à toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer/s’engager à la protection des habitants de leur commune.

L’affiche. - Facebook

Être pompier volontaire ? C’est avant tout être prêt à donner de soi, de son temps et de son énergie. C’est participer à un fabuleux collectif au service de la population. Bref, être une personne ordinaire appelée à accomplir des choses extraordinaires.

Missions diverses et variées

Au sein du poste de secours de Dour, les sapeurs-pompiers volontaires démontrent chaque jour leur solidarité et leur altruisme. Après une formation, tu seras amené à participer des missions diverses et variées : secours-à-personne, lutte contre les incendies, accidents de la circulation et protection de l’environnement.

Intéressé ? Alors, viens aux portes ouvertes du poste de secours de Dour les 24 et 25 septembre à partir de 14h.