Exposition à la Maison Saint-Paul à Mons: 24 photographes amateurs à découvrir

La Maison d’accueil Saint-Paul organise une exposition ce week-end, en collaboration avec le Royal Photo-Club montois. Vous aurez l’occasion de découvrir le travail de 24 photographes amateurs installés sous le hangar.

Pour la troisième année consécutive, la Maison d’accueil Saint-Paul remplace son traditionnel souper par une exposition artistique et un sympathique bar avec petite restauration en terrasse.

En collaboration avec le Royal Photo-Club montois, l’exposition accueillera toute une bande d’artistes pour exposer une centaine de photographies, au thème libre, réalisées par une vingtaine de membres du club. De quoi se laisser toucher par autant d’univers différents que le raffinement de la photographie ne manquera pas de mettre en exergue.

L’affiche. - D.R.

Les artistes Gérard Noirfalise et Diel ont fait l’honneur d’exposer leurs œuvres en 2020 et 2021. Les visiteurs s’étaient joints à leurs réseaux respectifs d’où l’occasion pour les uns et les autres de faire des nouvelles rencontres et découvertes. Cette année, outre l’exposition du travail des artistes, les visiteurs auront l’occasion d’acquérir ces photos et/ou une sélection d’entre elles reproduites sur cartes postales.

Plus d’infos

Où ? Maison d’accueil Saint-Paul, rue Saint-Paul 17, à Mons

Quand ? Les 24 et 25 septembre 2022.

En partenariat avec le traiteur montois Théo, possibilité d’emporter son menu pour le soir : un duo de cannellonis à emporter à 12€ la part, uniquement sur réservation.

Contact : 065/34.80.94 – Site : https ://www.maisonsaintpaul.be.