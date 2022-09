L’Art habite la ville: 4 nouvelles fresques à Flénu, Havré, Saint-Denis et Mons

L’Art habite la Ville continue d’embellir les rues et quartiers du territoire montois, amenant de nouveaux visiteurs et positionnant Mons comme la ville wallonne de l’art urbain.

Le parcours compte aujourd’hui une soixantaine d’œuvres réalisées par des artistes internationaux ainsi que des muralistes et graffeurs belges. Soutenu par de nombreuses figures de l’Urban Art, l’Art habite la Ville renforce le dynamisme et l’attractivité des espaces publics et participe à rendre l’art accessible en intégrant des œuvres originales en rue.

À travers ces installations urbaines, l’objectif est d’inviter les citoyens et les visiteurs à prendre le temps de (re)découvrir la ville et de porter un regard neuf sur notre belle cité, améliorer le cadre de vie, recréer des flux de chalands dans les quartiers commerçants de la ville et redynamiser les villages.

Quatre nouvelles œuvres

Actuellement, quatre nouvelles œuvres sont en préparation à Flénu, Havré, Saint-Denis et Mons :

1) Lieu : avenue du Champ de Bataille 476 à Flénu

Date d’intervention : du 16 au 23 septembre.

Thème : les mineurs italiens.

Titre : Il minatore della miniera di carbone Du Levant de Flénu.

Artiste : Michaël Nicolaï (BE).

Ce projet de fresque murale sur le thème des charbonnages du Levant de Flénu résonne particulièrement sur le travail et l’enfance de l’artiste. Durant les longues soirées d’été, il se délectait des récits palpitants et des histoires ouvrières de son nonno et de sa nonna et de leurs amis venus d’Italie. Avec son partenaire sur ce projet, l’artiste Soke, Michael a voulu représenter la fierté de ces travailleurs.

2) Lieu : rue Irma Fiévez (école primaire) à Havré

Date d’intervention : du 20 septembre au 2 octobre.

Thème : Ambroise Paré.

Titre : Hommage à Ambroise Paré – Portrait du père de la chirurgie.

Artiste : Samuel Idmtal (BE).

A travers cette fresque, Samuel Idmtal, peintre pochoiriste, rend hommage à Ambroise Paré. Considéré comme le père de la chirurgie, il a notamment inventé de nombreux instruments qui ont permis de développer une nouvelle technique de cautérisation et a séjourné au château d’Havré pendant deux mois durant l’hiver 1569-1570. D’une découpe à l’autre, l’artiste a entièrement travaillé son portrait au pochoir en essayant de garder l’esprit et la prestance des dessins de l’époque. Il a également tenu à collaborer avec Kunlo, un artiste originaire de Bruxelles mais qui possède un lien particulier avec Mons pour y avoir travaillé durant de nombreuses années.

3) Lieu : rue de la Brisée 2 à Saint-Denis

Date d’intervention : du 20 au 29 septembre.

Thème : l’abbaye de Saint-Denis.

Titre : Saint Denis surreal.

Artiste : Alessandra Carloni (IT).

Avec « Saint Denis surreal », l’artiste fait directement référence à l’abbaye de Saint-Denis, en interprétant la structure de l’édifice de manière surréaliste. Elle utilise des détails tels que l’arche ou la tour. Ensemble, avec le moulin de Saint-Denis, elle les représente en lévitation sur une terre volante. Le protagoniste de l’œuvre est l’eau, qui prend sa source dans les mains du personnage placé en hauteur et coule tout le long de l’édifice.

4) Lieu : chemin des Mourdreux 2 à Mons

Date d’intervention : du 24 septembre au 1er octobre.

Thème : les anges de Mons.

Titre : When the angel arrive

Artiste : Elisa Capdevilla Galiot (ES).

L’œuvre représentera la scène de la Bataille de Mons durant laquelle les anges sont arrivés pour secourir les soldats. La figure de l’ange sera incarnée par une infirmière de guerre portant ses vêtements typiques de l’époque. D’une certaine manière, elles peuvent être considérées comme de vrais anges en temps de guerre puisqu’elles s’exposent au danger pour soigner les blessés. Le ciel sera un élément important de l’œuvre, indiquant que quelque chose de spécial est en train de prendre place. C’est pourquoi les soldats, allongés sur le sol, auront les yeux rivés sur le ciel, alors que tout autour d’eux est dévasté par la bataille.

N’hésitez pas à aller à la rencontre des artistes durant leur phase d’intervention. Profitez-en également pour (re)découvrir les 8 dernières œuvres qui sont récemment apparues sur le territoire montois.