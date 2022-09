Borinage: 69 policiers prévus pour le Grand Prix Glineur ce dimanche

Le Grand Prix Glineur se tient ce dimanche 2 octobre. La zone de police boraine prévoit de mobiliser son personnel afin de sécuriser les différents parcours.

À l'occasion du Grand Prix Glineur, la zone de police boraine mobilise son personnel afin de sécuriser les deux parcours de la course cycliste, celle des cadets et celle des juniors. « La course Juniors démarre de Saint-Ghislain vers 12h30 et, à l'issue de plusieurs "boucles", se termine Quaregnon. La course Cadets démarre quant à elle vers 15h30 et se termine à Quaregnon avec de nombreuses boucles prévues également. »

Ce ne sont pas moins de 69 policiers qui sont prévus pour bloquer les carrefours, veiller à la fluidité de la circulation, faire respecter les interdictions de circulation, plus particulièrement lors des boucles effectuées par les coureurs, et assurer la sécurité des citoyens.

Ils seront aidés dans leur tâche par 272 signaleurs et 10 signaleurs mobiles à moto, précise la zone de police.